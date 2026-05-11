«Оренбург» гарантировал себе место в РПЛ в следующем сезоне

Футбольный клуб «Оренбург» гарантировал себе право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

Это стало возможным после того, как «Акрон» в матче 29-го тура уступил «Ростову».

Игра завершилась со счетом 3:1. На 21-й минуте Щетинин пробил со штрафного. На 39-й минуте Мохеби удвоил преимущество. На 42-й минуте «Акрон» сократил отставание: защитник «Ростова» Сако срезал мяч в свои ворота. Однако уже в добавленное время защитник гостей Мелехин после ошибки вратаря Гудиева забил третий гол ростовчан.

Поражение тольяттинской команды лишило «Акрон» и «Крылья Советов» возможности обойти «Оренбург» в турнирной таблице, даже если последний проиграет свою заключительную игру.

В последнем туре «Крылья Советов» и «Акрон», которые борются за выживание вместе с «Оренбургом», сыграют между собой. Это означает, что как минимум одна из этих команд потеряет очки, и «Оренбург» останется вне зоны стыков — 14-е место и ниже.

После 29 туров «Оренбург» набрал 26 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице национального первенства.

Ранее «Сочи» досрочно вылетел из РПЛ.