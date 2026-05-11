«Безопаснее, чем в Бразилии»: игрок «Динамо» рассказал, чем ему нравится Россия

Полузащитник московского «Динамо» Бителло заявил, что чувствует себя в России безопаснее, чем в родной Бразилии. Его слова передает пресс-служба клуба.

«Москва — очень красивый город. Я чувствую себя здесь комфортно и безопасно — безопаснее, чем в Бразилии. Плюс, РПЛ — очень сильный чемпионат, который мне нравится», — сказал Бителло.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провел за «Динамо» 36 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года.

7 мая «Краснодар» обыграл московское «Динамо» во втором матче финала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча состоялась в Краснодаре, основное время матча завершилось с результатом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты краснодарской команды — 6:5.

Первая игра команд, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 0:0. Таким образом, по итогам двух матчей в Суперфинал Кубка России вышел «Краснодар».

Ранее в махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство в матче с «Ахматом».

 
