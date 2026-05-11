Российский футболист обернулся во флаг России в финале Лиги чемпионов

Игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала обернулся в флаг России и записал видеообращение после победы в составе лиссабонского «Спортинга» в финале Лиги чемпионов. Его слова передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Дорогие россияне, болельщики, кто болел за меня, за всю страну, я рад всех приветствовать. Спасибо за добрые слова. Наконец-то россиянин смог выиграть Лигу чемпионов спустя 10 лет. Спасибо вам огромное, без вашей поддержки было бы сложно», — сказал Чишкала.

Игра завершилась со счетом 2:0. В финале Чишкала провел на площадке 18 минут, не отметившись результативными действиями. Голы забили Паулиньо и Зики.

Чишкала — воспитанник екатеринбургского мини-футбола. Он дебютировал в сборной России 2018 году, а в 2021 году провел последний матч. В «Спортинг» Чишкала перешел в 2024 году, заключив контракт до 2027 года.

Главный еврокубок спортсмен выиграл во второй раз в карьере. Впервые он стал обладателем Кубка УЕФА в 2016 году в составе югорского «Газпром-Югры». Чишкала также становился дважды бронзовым призером в «Бенфике».

