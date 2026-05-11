Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Спорт

Российский футболист обернулся во флаг России в финале Лиги чемпионов

Российский футзалист Чишкала обернулся во флаг России в финале Лиги чемпионов
Алексей Куденко/РИА Новости

Игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала обернулся в флаг России и записал видеообращение после победы в составе лиссабонского «Спортинга» в финале Лиги чемпионов. Его слова передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Дорогие россияне, болельщики, кто болел за меня, за всю страну, я рад всех приветствовать. Спасибо за добрые слова. Наконец-то россиянин смог выиграть Лигу чемпионов спустя 10 лет. Спасибо вам огромное, без вашей поддержки было бы сложно», — сказал Чишкала.

Игра завершилась со счетом 2:0. В финале Чишкала провел на площадке 18 минут, не отметившись результативными действиями. Голы забили Паулиньо и Зики.

Чишкала — воспитанник екатеринбургского мини-футбола. Он дебютировал в сборной России 2018 году, а в 2021 году провел последний матч. В «Спортинг» Чишкала перешел в 2024 году, заключив контракт до 2027 года.

Главный еврокубок спортсмен выиграл во второй раз в карьере. Впервые он стал обладателем Кубка УЕФА в 2016 году в составе югорского «Газпром-Югры». Чишкала также становился дважды бронзовым призером в «Бенфике».

Ранее в «Балтике» рассказали, заслужили ли бронзовые медали.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!