Вторая ракетка России вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме

Вторая ракетка России Рублев пробился в четвертый круг турнира в Риме

Вторая ракетка России Андрей Рублев одержал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокина в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме.

Встреча продлилась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина. За матч Рублев выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трех заработанных. Давидович-Фокина сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и не использовал ни одного брейк-пойнта.

В четвертом круге соперником Рублева станет победитель матча между американцем Брэндоном Накашимой и грузином Николозом Басилашвили. Призовой фонд турнира категории ATP Masters 1000 в Риме превышает 8,2 миллиона евро.

Рублев занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В прошлом сезоне он дошел до четвертьфинала на этом турнире.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Карен Хачанов вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме.