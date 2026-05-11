Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Спорт

Вторая ракетка России вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме

Вторая ракетка России Рублев пробился в четвертый круг турнира в Риме
Jaimi Joy/Reuters

Вторая ракетка России Андрей Рублев одержал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокина в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме.

Встреча продлилась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина. За матч Рублев выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трех заработанных. Давидович-Фокина сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и не использовал ни одного брейк-пойнта.

В четвертом круге соперником Рублева станет победитель матча между американцем Брэндоном Накашимой и грузином Николозом Басилашвили. Призовой фонд турнира категории ATP Masters 1000 в Риме превышает 8,2 миллиона евро.

Рублев занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В прошлом сезоне он дошел до четвертьфинала на этом турнире.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Карен Хачанов вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!