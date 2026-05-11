Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Спорт

Обладатель Кубка Гагарина попал в базу «Миротворца»

Шведского хоккеиста «Динамо» Классона внесли в базу «Миротворца»
Владимир Астапкович/РИА Новости

Шведский хоккеист Фредрик Классон, выступающий за московское «Динамо», внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Классону вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка проведения специальной военной операции.

33-летний Классон в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, отметившись одной заброшенной шайбой и шестью голевыми передачами. Ранее хоккеист выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клубы «Оттава Сенаторз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

В России доступ к порталу «Миротворец» заблокирован по решению суда с 2016 года.

Ранее Савелий Коростелев и Дарья Непряева попали в базу «Миротворца».

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!