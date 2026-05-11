Обладатель Кубка Гагарина попал в базу «Миротворца»

Шведский хоккеист Фредрик Классон, выступающий за московское «Динамо», внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Классону вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка проведения специальной военной операции.

33-летний Классон в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, отметившись одной заброшенной шайбой и шестью голевыми передачами. Ранее хоккеист выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клубы «Оттава Сенаторз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

В России доступ к порталу «Миротворец» заблокирован по решению суда с 2016 года.

Ранее Савелий Коростелев и Дарья Непряева попали в базу «Миротворца».