Спорт
В «Балтике» рассказали, заслужили ли бронзовые медали

Тренер «Балтики» Талалаев заявил, что клуб не заслужил бронзовые медали РПЛ
Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что его команда по итогам сезона не заслужила находиться в призовой тройке. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас в клубе делают все возможное для успеха — все наши службы, болельщики. Я искренне кайфую от того, что происходит. Наверное, пока мы не заслужили медали. Но мы развиваемся шаг за шагом. Если бы мы взяли сейчас третье место, то честно, половину лиги нужно было бы распускать», — заявил Талалаев.

Встреча, которая прошла 10 мая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол был забит на 4-й минуте. Александр Руденко оказался первым на добивании после удара Морозова в перекладину и отправил мяч в сетку. На 10-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил желтую карточку. После просмотра VAR решение было пересмотрено, и Андраде получил прямую красную карточку. «Балтика» доигрывала матч в меньшинстве.

Ранее в «Балтике» объяснили неудачи весенней части чемпионата.

 
