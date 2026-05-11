Чимаев попросил Стрикленда о реванше

Чимаев обратился с просьбой к Стрикленду, намекнув на реванш

Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев после поражения от Шона Стрикленда в титульном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) обратился к американцу в своих социальных сетях, попросив о реванше.

«Дай знать, когда будешь готов, Шон», — написал Чимаев.

Поединок продлился все пять раундов. Судьи отдали победу Стрикленду раздельным решением: 48-47, 47-48, 48-47. Американский боец стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Чимаев, представляющий ОАЭ, не сумел защитить титул в первый раз.

В активе Чимаева теперь 16 боев в ММА. Поражение от Стрикленда стало первым в его карьере — до этого он выигрывал все встречи. У Стрикленда 31 победа и 7 поражений.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора. В своем предыдущем бою Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса.

Ранее Стрикленд упрекнул Чимаева за поведение в бою.