Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче плей-офф Кубка Стэнли

Гол Дорофеева не помог «Вегасу» уйти от поражения в матче плей-офф с «Анахаймом»

«Анахайм Дакс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в ночь на 11 мая в Анахайме и завершилась со счетом 4:3.

В составе «Анахайма» шайбы забросили Сеннеке, Гранлунд, Киллорн и Мур. У «Вегаса» отличились Дорофеев, Хауден и Гертл.

Российский форвард Павел Дорофеев забросил пятую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф и вышел в лидеры гонки снайперов среди россиян, опередив Кирилла Капризова, у которого в активе четыре гола.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч состоится 13 мая в Вегасе.

По итогам регулярного чемпионата «Вегас Голден Найтс» занял первое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 95 очка. «Анахайм Дакс» располагается на третьей позиции с 92 очками.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». Команда, которая два года подряд побеждала в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз», в текущем сезоне не смогла выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

