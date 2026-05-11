Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Спорт

Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче плей-офф Кубка Стэнли

Гол Дорофеева не помог «Вегасу» уйти от поражения в матче плей-офф с «Анахаймом»
Lindsey Wasson/AP

«Анахайм Дакс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в ночь на 11 мая в Анахайме и завершилась со счетом 4:3.

В составе «Анахайма» шайбы забросили Сеннеке, Гранлунд, Киллорн и Мур. У «Вегаса» отличились Дорофеев, Хауден и Гертл.

Российский форвард Павел Дорофеев забросил пятую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф и вышел в лидеры гонки снайперов среди россиян, опередив Кирилла Капризова, у которого в активе четыре гола.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч состоится 13 мая в Вегасе.

По итогам регулярного чемпионата «Вегас Голден Найтс» занял первое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 95 очка. «Анахайм Дакс» располагается на третьей позиции с 92 очками.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». Команда, которая два года подряд побеждала в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз», в текущем сезоне не смогла выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Ранее пас Ивана Демидова помог «Монреалю» выйти вперед в серии Кубка Стэнли.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!