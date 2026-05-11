Передача Демидова помогла «Монреалю» выйти вперед в серии Кубка Стэнли

Пас Демидова помог «Монреалю» победить «Баффало» и выйти вперед в серии

«Монреаль Канадиенс» обыграл «Баффало Сэйбрз» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч проходил на домашней арене «Белл-центр» и завершился со счетом 6:2.

В составе «Монреаль» шайбы забросили Ньюхук, Кофилд, Болдюк, Слафковски и Дак. У «Баффало» отличились Тейдж Томпсон и Расмус Далин. Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился голевой передачей, доведя количество своих очков в текущем плей-офф до шести (2+4). Это третья подряд результативная игра россиянина.

Четвертый матч серии состоится 13 мая также в Монреале.

По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял первое место в Атлантическом дивизионе, «Монреаль» — третье. В первом раунде «Баффало» победил «Бостон» (4-2), «Монреаль» — «Тампу» (4-3). «Баффало» является единственной командой в текущем плей-офф, в составе которой нет российских игроков.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». Команда, которая два года подряд побеждала в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз», в текущем сезоне не смогла выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Ранее «Каролина» первой вышла в полуфинал Кубка Стэнли.