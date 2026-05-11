«Близость стимулирует»: гендиректор «Балтики» о потере шансов на третье место в РПЛ

Гендиректор «Балтики» признался, что потеря шансов на бронзу РПЛ расстроила
Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов признался, что расстроен потерей даже теоретических шансов команды попасть в тройку лидеров Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, это расстраивает. Кого это может не расстраивать? У нас были такие шансы, мы к этому шли, но, к сожалению, будем чуть ниже. Но близость к медалям стимулирует. Надеемся, в следующем году будет чуть по-другому», — сказал Измайлов.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол был забит на 4-й минуте. Александр Руденко оказался первым на добивании после удара Морозова в перекладину и отправил мяч в сетку. На 10-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил желтую карточку. После просмотра VAR решение было пересмотрено, и Андраде получил прямую красную карточку. «Балтика» доигрывала матч в меньшинстве.

После этой победы «Локомотив» набрал 52 очка и укрепился на третьем месте в турнирной таблице. «Балтика» с 46 очками осталась на пятой строчке.

Ранее тренер «Балтики» заявил, что половину команд РПЛ нужно распустить.

 
