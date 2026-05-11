«ПСЖ» без Сафонова одержал победу в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» без Сафонова обыграл «Брест» в матче 33-го тура чемпионата Франции
Парижский «ПСЖ» одержал победу над «Брестом» в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу.

Матч проходил в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился со счетом 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий Дезире Дуэ с передачи Люка Эрнандеса.

«ПСЖ» набрал 73 очка и за два тура до конца чемпионата занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» с 38 очками находится на 12-й позиции. «Пари Сен-Жермен» досрочно обеспечил себе чемпионский титул по итогам этого тура.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел встречу на скамейке запасных. Ворота парижской команды защищал Ренато Марин. Сафонов был включен в заявку на матч, но на поле не вышел.

До этого появилась информация, что Сафонов после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» стал испытывать боли в икроножных мышцах. Именно по этой причине Сафонов не сыграл в матче чемпионата Франции с «Лорьяном» и провел всего одну тренировку перед ответной игрой с «Баварией».

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее Сафонов обратился к фанатам после выхода в финал ЛЧ.

 
