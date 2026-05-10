Автобусы с футболистами «Барселоны» забросали камнями

Фанаты атаковали камнями автобусы с игроками «Реала» и «Барселоны»

Автобусы с футболистами мадридского «Реала» и «Барселоны» были забросаны камнями перед игрой 35-го тура чемпионата Испании в столице Каталонии, передает El Mundo.

В автобусе «Реала» оказалось повреждено одно окно, жертв среди игроков нет. Из-за густого пиротехнического дыма фанаты «Барселоны» не смогли различить цвета транспортного средства и по ошибке закидали камнями собственный автобус команды.

Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Маркус Рашфорд и Ферран Торрес в первой половине матча. На 64-й минуте встречи на поле вышел бразилец Рафинья, пропустивший из-за травмы подколенного сухожилия почти полтора месяца — он не играл с конца марта.

Благодаря этой победе «Барселона» набрала 91 очко. Идущий вторым «Реал» отстает на 14 очков и уже не сможет догнать соперника за три оставшихся матча.

Для «Барселоны» это чемпионство стало вторым подряд.

