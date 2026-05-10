Тренер «Балтики» заявил, что половину команд РПЛ нужно распустить

Талалаев: если бы «Балтика» взяла бронзу, половину РПЛ нужно было бы распускать

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о выступлении своей команды после поражения на выезде от московского «Локомотива» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Мы вышли командой Первой лиги и взбудоражили эту лигу! Показали, что не обязательно вбухивать 100 миллионов евро, а можно этими парнями играть и навязывать игру. Наверное, пока мы не заслужили бронзу. Но мы постепенно развиваемся. Если бы мы взяли сейчас третье место, то, честно, половину лиги нужно было бы распускать», — сказал Талалаев.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол был забит на 4-й минуте. Александр Руденко оказался первым на добивании после удара Морозова в перекладину и отправил мяч в сетку. На 10-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил желтую карточку. После просмотра VAR решение было пересмотрено, и Андраде получил прямую красную карточку. «Балтика» доигрывала матч в меньшинстве.

Ранее в «Балтике» объяснили, почему проиграли «Локомотиву».