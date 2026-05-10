Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Спорт

Пять россиян вошли в списки кандидатов в руководящие органы ISU

Кибалко и еще четверо россиян вошли в число кандидатов в руководящие органы ISU
Александр Вильф/РИА «Новости»

Пять представителей России вошли в списки кандидатов в руководящие органы Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщается на сайте организации.

Александр Кибалко выдвинут на должность вице-президента и в совет ISU по конькобежному спорту. Еще четверо россиян являются кандидатами в технические комитеты: Юлия Андреева — в комитет по одиночному и парному фигурному катанию, Алла Шеховцова — по танцевальным видам, Ульяна Чиркова — по синхронному катанию, Михаил Соколов (признан в РФ иностранным агентом) — по шорт-треку.

Голосование пройдет 12 июня во время конгресса ISU в Испании. Единственным кандидатом на пост президента ISU является южнокореец Ким Чжэ Ель, возглавляющий организацию с 2022 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах.

Ранее Бенуа Ришо заявил, что не видит проблемы в сотрудничестве с российскими фигуристами.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!