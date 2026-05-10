Пять россиян вошли в списки кандидатов в руководящие органы ISU

Кибалко и еще четверо россиян вошли в число кандидатов в руководящие органы ISU

Пять представителей России вошли в списки кандидатов в руководящие органы Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщается на сайте организации.

Александр Кибалко выдвинут на должность вице-президента и в совет ISU по конькобежному спорту. Еще четверо россиян являются кандидатами в технические комитеты: Юлия Андреева — в комитет по одиночному и парному фигурному катанию, Алла Шеховцова — по танцевальным видам, Ульяна Чиркова — по синхронному катанию, Михаил Соколов (признан в РФ иностранным агентом) — по шорт-треку.

Голосование пройдет 12 июня во время конгресса ISU в Испании. Единственным кандидатом на пост президента ISU является южнокореец Ким Чжэ Ель, возглавляющий организацию с 2022 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах.

Ранее Бенуа Ришо заявил, что не видит проблемы в сотрудничестве с российскими фигуристами.