Футболист «Балтики» потерял зуб во время матча с «Локомотивом»

Футболист «Балтики» Ласерда лишился зуба во время матча с «Локомотивом»

Нападающий «Балтики» Дерик Ласерда лишился зуба во время выездного матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива», сообщил комментатор «Матч ТВ» Александр Пойда.

«Талалаев в перерыве сказал мне, что можно объявить конкурс на поиск зуба Ласерды, который он потерял в первом тайме», — сказал Пойда.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол был забит на 4-й минуте. Александр Руденко оказался первым на добивании после удара Морозова в перекладину и отправил мяч в сетку. На 10-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил желтую карточку. После просмотра VAR решение было пересмотрено, и Андраде получил прямую красную карточку. «Балтика» доигрывала матч в меньшинстве.

После этой победы «Локомотив» набрал 52 очка и укрепился на третьем месте в турнирной таблице. «Балтика» с 46 очками осталась на пятой строчке.

17 мая состоятся матчи заключительного тура РПЛ. «Локомотив» в гостях встретится с московским ЦСКА, а «Балтика» в этот же день на своем поле примет столичное «Динамо».

