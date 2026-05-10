Сафонов остался в запасе «ПСЖ» на следующий матч чемпионата Франции

Сафонов не вошел в заявку «ПСЖ» на последний домашний матч сезона с «Брестом»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов не попал в стартовый состав «Пари Сен-Жермен» на домашний матч 33-го тура чемпионата Франции против «Бреста».

Российский голкипер остался в запасе. Причиной стали боли в икроножной мышце, которые начали беспокоить вратаря после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией». Согласно опубликованной в СМИ информации, именно по этой причине Сафонов не сыграл в матче чемпионата Франции с «Лорьяном» и провел всего одну тренировку перед ответной игрой с «Баварией».

Игра состоится 10 мая в Париже на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее Сафонов обратился к фанатам после выхода в финал ЛЧ.