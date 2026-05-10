В «Балтике» объяснили, почему проиграли «Локомотиву»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что доволен игрой своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«0:1, едем домой без результата. Поздравляем «Локомотив», кажется, они бронзу не отпустят. Мы попробовали сыграть в два быстрых нападающих, чтобы создать пространство, но «Локомотив» очень быстро им воспользовался и забил. Нам нужен был подбор второго мяча, мы могли справляться с Воробьевым, мы всю неделю это катали, но не сработало. Андрей, один из наших капитанов, допустил ошибку. Седьмая подряд игра без победы, такое до этого у меня только в «Ахмате» было. Будем биться в игре с «Динамо», — заявил Талалаев.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол был забит на 4-й минуте. Александр Руденко оказался первым на добивании после удара Морозова в перекладину и отправил мяч в сетку. На 10-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил желтую карточку. После просмотра VAR решение было пересмотрено, и Андраде получил прямую красную карточку. «Балтика» доигрывала матч в меньшинстве.

Ранее «Сочи» досрочно вылетел из РПЛ.