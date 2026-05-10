В «Локомотиве» объяснили, как обыграли «Балтику»

Тренер «Локомотива» Галактионов объяснил, как обыграл «Балтику»
Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после победного матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Балтики» заявил, что доволен игрой своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Потеря любого лидера, конечно, сказывается. Если такой игрок как Батраков отсутствует, то это влияет. Мы просили наших футболистов не втягиваться в единоборства, потому что команда соперника славится этим умением. Единственное, что мы немного торопились в завершающей стадии атаки. Во втором тайме до пенальти мы владели преимуществом, после чего, спасибо Антону, который проявил свои лидерские качества. Мы в гонке, мы в борьбе, остался один шаг», — заявил Галактионов.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол был забит на 4-й минуте. Александр Руденко оказался первым на добивании после удара Морозова в перекладину и отправил мяч в сетку. На 10-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил желтую карточку. После просмотра VAR решение было пересмотрено, и Андраде получил прямую красную карточку. «Балтика» доигрывала матч в меньшинстве.

Ранее «Сочи» досрочно вылетел из РПЛ.

 
