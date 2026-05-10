«Локомотив» с трудом удержался на третьем месте в РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол был забит на 4-й минуте. Александр Руденко оказался первым на добивании после удара Морозова в перекладину и отправил мяч в сетку. На 10-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил желтую карточку. После просмотра VAR решение было пересмотрено, и Андраде получил прямую красную карточку. «Балтика» доигрывала матч в меньшинстве.

Во втором тайме на 64-й минуте защитник «Локомотива» Морозов получил желтую карточку за фол, после которого был назначен пенальти в ворота хозяев. Однако удар Ильи Петрова отразил вратарь Митрюшкин.

После этой победы «Локомотив» набрал 52 очка и укрепился на третьем месте в турнирной таблице. «Балтика» с 46 очками осталась на пятой строчке.

17 мая состоятся матчи заключительного тура РПЛ. «Локомотив» в гостях встретится с московским ЦСКА, а «Балтика» в этот же день на своем поле примет столичное «Динамо».

Ранее «Сочи» досрочно вылетел из РПЛ.