«Судейство было безобразным»: гендиректор «Динамо» о матче с «Ахматом»

В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство в матче с «Ахматом»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что судейство матча 29-го тура чемпионата России против «Ахмата» было безобразным. Его слова передает «Матч ТВ».

«К сожалению, с нашей стороны игра не получилась безошибочной. Не хотелось бы говорить про судейство, но оно было безобразным. Обратимся в ЭСК по пенальти. Было много моментов, когда судья не показывал желтые карточки», — сказал Газизов.

Встреча прошла на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

На 39-й минуте полузащитник Мохаммед Аззи ударом из центральной зоны отправил мяч в девятку ворот хозяев. На 83-й минуте форвард «Ахмата» Кежебек из-за пределов штрафной забил гол, сравняв счет.

После 29 туров «Ахмат» набрал 36 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице, «Динамо» с активом 25 очков располагается на 13-м месте.

