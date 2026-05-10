Отец главного тренера «Барселоны» скончался перед «Эль Классико»

Отец главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика скончался рано утром 10 мая. Об этом сообщает AS.

Немецкий специалист проинформировал о личной трагедии и футболистов команды, и руководство клуба. При этом Флик не намерен пропускать матч с мадридским «Реалом», который состоится 10 мая. Стартовый свисток для команд прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Перед матчем будет проведена минута молчания в память о Флике-старшем, а футболисты «Барселоны» сыграют с траурными повязками на форме. Игра пройдет на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу». В клубе уже выразили соболезнования главному тренеру.

«ФК «Барселона» и вся семья «Барсы» выражают глубочайшие соболезнования Ханси Флику в связи со смертью его отца. Мы разделяем его горе и предлагаем свою поддержку в это трудное для него и его семьи время», — указано в публикации в социальных сетях.

«Барселона» лидирует в таблице чемпионата Испании с 88 очками. «Реал» идет вторым, отставая на 11 очков. Каталонская команда может досрочно выиграть чемпионат Испании именно в матче с «Реалом» — для этого «Барселоне» необходимо не проиграть мадридскому клубу.

Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе пропустит матч «Реала» с «Барселоной».