Роднина ответила, считает ли олимпийскую чемпионку Исинбаеву предателем

Чемпионка ОИ Роднина: я Исинбаеву ни в чем не защищаю и не поддерживаю

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина не стала называть предательницей чемпионку ОИ Елену Исинбаеву, однако заявила, что, по ее мнению, та поступила неправильно. Слова Родниной приводит Sport24.

«Я так боюсь слова «предатель». Почему-то к спортсменам оно применяется. Какое количество людей уехало: кто-то по работе, кто-то потому, что не соглашался с происходящим в стране. В 2022 году сколько у нас людей уехало… Я Исинбаеву ни в чем не защищаю и не поддерживаю», — указала она.

Спортсменка живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость. Она приезжала в Россию в январе 2025 года — на церемонию прощания со своим бывшим наставником Евгением Трофимовым.

Исинбаева входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) с 2016 года. Полномочия комиссии рассчитаны на восемь лет. Они истекли в 2024 году.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей.

