Мбаппе пропустит матч «Реала» с «Барселоной»

Форвард Мбаппе не попал в заявку «Реала» на матч с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не был включен в заявку команды на матч 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной». Информация об этом опубликована на официальном аккаунте клуба из Мадрида в социальной сети X.

В конце апреля 2026 года у футболиста диагностировали травму полусухожильной мышцы левого бедра. Из-за повреждения он может пропустить оставшуюся часть сезона. Однако участие в тренировках перед «Эль Классико» игрок принимал.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 10 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

5 мая появились сообщения, что у Мбаппе произошел конфликт с членом тренерского штаба команды. Согласно информации СМИ, инцидент произошел перед матчем с «Бетисом» (1:1), который состоялся 24 апреля. Мбаппе «гневно и оскорбительно» высказался в адрес сотрудника, который зафиксировал у футболиста офсайд в тренировочном матче.

Также сообщалось, что Мбаппе требует, чтобы клуб продал Винисиуса. Журналист Франсуа Галлардо отметил, что к президенту «Реала» Флорентину Пересу уже обратилась с подобной просьбой мать футболиста Мбаппе Файза Ламари. Если Винисиус останется в «Реале», Мбаппе покинет клуб.

Ранее петиция за уход Мбаппе из «Реала» собрала 70 млн подписей.