Сменившая гражданство теннисистка Касаткина хочет вернуться в Россию

Теннисистка Дарья Касаткина, сменившая российское гражданство на австралийское, на YouTube-канале BB Tennis заявила, что когда-нибудь хотела бы вернуться в Россию.

«Конечно, когда-нибудь хотелось бы туда вернуться. Естественно. Посмотреть, как там все будет. На данный момент это, конечно, очень сложный вопрос. Не уверена, что кто-то, кроме моих родителей, меня там прям ждет. Я никогда не буду говорить, что я никогда бы не хотела туда возвращаться», — поделилась она.

Касаткина рассказала о том, что стала гражданкой Австралии 17 января. О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта 2025 года. До этого времени она представляла Россию. В декабре 2025 года Касаткина заявила, что гордится возможностью представлять страну, которая «так легко ее приняла».

20 января Касаткина не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open). В матче первого круга она проиграла представительнице Чехии Николе Бартуньковой. Встреча, которая продолжалась 2 часа 5 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (9:7), 0:6, 6:3.

Ранее Мирра Андреева вышла в четвертый круг престижного турнира в Риме.