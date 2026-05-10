«Спасибо, воин»: Стрикленд обратился к Чимаеву после боя

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе американец Шон Стрикленд на своей странице в социальной сети выразил благодарность бойцу Хамзату Чимаеву за бой, который они провели на турнире UFC 328.

«Спасибо всем фанатам, которые меня поддерживали. Я не был бы здесь без вас. Спасибо воину Хамзату за то, что разделил клетку со мной», — написал Стрикленд.

Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47). Таким образом, американский боец стал новым чемпионом промоушена в среднем весе, а Чимаев не справился со своей первой защитой титула UFC.

Теперь на счету представляющего ОАЭ бойца 16 поединков на уровне ММА, поражение от Стрикленда стало первым в его карьере, остальные бои завершались его победой. У Стрикленда в его карьере — 31 выигранный бой при семи поражениях.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора. В своем предыдущем бою Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса.

Ранее Чимаев сделал заявление после поражения в титульном бою UFC.