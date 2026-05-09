Вратарь Хайкин впервые отреагировал на запрет ФИФА выступать за сборную Норвегии

Вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин впервые высказался после того, как появилась информация о запрете Международной федерации футбола (ФИФА) выступать за сборную Норвегии. Его слова приводит NRK.

«У меня была тяжелая неделя, о которой многие говорят, но я стараюсь не терять голову. Я знаю, кто я: я хороший человек и хороший футболист. Я сделаю все, что в моих силах, для Норвегии и «Буде-Глимта», — заявил Хайкин.

10 апреля появилась информация о получении Хайкиным паспорта Норвегии. При этом еще в октябре 2025 года футболист указывал в системе ФИФА гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

