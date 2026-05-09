«Я удивился»: легенда «Спартака» об игре Сафонова с «Баварией»

Экс-игрок Бубнов высоко оценил игру вратаря «ПСЖ» Сафонова с «Баварией»
Бывший футболист московских «Спартака» и «Динамо», эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» похвалил российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова за игру в ответном матче полуфинала с «Баварией» и поделился размышлениями о том, что голкипер часто выбивал мяч в аут.

«Честно говоря, я тоже удивился. Обычно он и выбивал, и свободные удары производил достаточно точно. А тут мало по аутам, он на первые ряды стабильно посылал, причём точно. Поэтому если это установка была, то он её точно выполнил», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии на 3-й минуте. На 90+4-й минуте Гарри Кейн сравнял счет в матче, его ассистентом выступил Альфонсо Дэвис.

Первый матч, который прошел в Париже, завершился со счетом 5:4 в пользу «ПСЖ». Таким образом, французский клуб по сумме двух матчей вышел в финал Лиги чемпионов. Вторым финалистом Лиги чемпионов стал лондонский «Арсенал».

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Ранее во Франции рассказали о проблемах Сафонова со здоровьем.

 
