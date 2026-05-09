Андреева вышла в четвертый круг престижного турнира в Риме

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира серии WTA-1000 в Риме.

Ее соперницей в третьем круге турнира была представительница Швейцарии Виктория Голубич. Встреча, которая длилась 1 час 56 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:1, 4,6, 6:0.

Голубич не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из 11. Андреева подала навылет три раза, сделала столько же двойных ошибок и сумела реализовать семь брейк-пойнтов из 12 заработанных.

19-летняя россиянка в четвертом круге встретится с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс, которая в своем матче обыграла Жасмин Паолини.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Диана Шнайдер пробилась в третий круг турнира WTA-1000 в Риме.

 
