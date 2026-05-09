В «Барселоне» удивились из-за драки в «Реале»

Тренер «Барселоны» Флик заявил, что его удивили новости о драке игроков «Реала»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик признался, что был немного удивлен новостью о потасовке между футболистами мадридского «Реала» Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде на тренировке. Его слова приводит AS.

«Думаю, такие вещи случаются повсюду в мире, это не нечто исключительное для «Реала». Я был немного удивлен, но меня это не волнует, потому что это не моя команда», — заявил он.

Согласно опубликованной информации, свидетели произошедшего описали эпизод как очень серьезный. Драка с самого начала обострилась, потребовав вмешательства нескольких игроков команды. Инцидент привел к тому, что Вальверде отправили в больницу из-за полученных повреждений. В итоге у игрока была диагностирована черепно-мозговая травма. Оба футболиста были оштрафованы, однако в своем заявлении Вальверде заявил, что драки не было, и он сам ударился головой.

Инцидент был намного хуже, чем тот, который произошел накануне. Тогда те же футболисты после фола в одном из игровых эпизодов начали толкаться. В раздевалке выяснение отношений продолжилось. Однако все обошлось без последний.

Ранее главный тренер «Реала» отреагировал на драку между своими футболистами.

 
