Российский футбольный союз и «Бессмертный полк» почтили память героев на футбольном матче

В Москве на финальном матче Пути регионов Кубка России «Спартак» - ЦСКА прошла памятная акция в честь 81-й годовщины Победы. Мероприятие было организовано Российским футбольным союзом (РФС) и гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России», сообщили пресс-службы организаций.

В рамках акции члены футбольных команд, тренеры и бригады арбитров вышли на поле с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны. На трибунах к ним присоединились болельщики, надевшие более 30 тыс. георгиевских лент.

На открытии дерби народный артист России Александр Домогаров исполнил песню «От героев былых времен» из кинофильма «Офицеры».

Первый символический удар нанесли ветеран Великой Отечественной войны, участник Берлинской операции 98-летний Рем Васильевич Балакирев, экс-нападающий «Спартака» и сборной России Никита Баженов, а также праправнук летчика-аса, трехкратного Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба Святослав Кожедуб, выступающий за столичную «Родину».

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что День Победы является важной датой для всей страны и каждой российской семьи.

«В год 80-летия Великой Победы нам впервые удалось реализовать масштабную мемориальную акцию, объединить футболистов, тренеров, арбитров, которые вышли на поле с портретами родственников-фронтовиков и героев Великой Отечественной войны. В нынешнем году совместно с РПЛ, ФНЛ, клубами и общественным движением «Бессмертный полк» мы продолжаем эту важнейшую традицию», — рассказал он.

Отмечается, что «Бессмертный полк» пройдет также на матче Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» — «Динамо», а с 8 по 11 мая — на всех матчах Российской Премьер-лиги, Первой и Второй лиги, Юношеской футбольной лиги и женской Суперлиги.