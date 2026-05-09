«Не вижу в этом проблемы»: иностранный хореограф о приездах в Россию

Хореограф Ришо не видит проблем в том, что он приезжает работать в Россию

Французский хореограф Бенуа Ришо признался, что не видит никакой проблемы в том, что он сотрудничает с российскими фигуристами и приезжает в Россию, чтобы ставить программы. Его слова приводит Sports.ru.

«Я третий раз приезжаю работать в Россию и не вижу в этом никакой проблемы. Более того, я знаю, что, посмотрев на меня, теперь и другие хореографы готовы брать российских фигуристов», — отметил он.

Ришо в 2024 году получил награду Международного союза конькобежцев (ISU) как лучший хореограф мира. Он сотрудничает с рядом ведущих фигуристов, включая двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа из Франции. В прошлом сезоне он ставил программы российским спортсменам: произвольный танец Василисе Кагановской и Максиму Некрасову, а также произвольную программу Софье Муравьевой.

В этом сезоне он вновь поставит программу Кагановской и Некрасову, а также будет работать с Александрой Трусовой и Евгением Семененко. Согласно информации СМИ, он должен был также работать с Муравьевой, однако это сорвалось из-за того, что фигуристка покинула группу Алексея Мишина.

Ранее российская фигуристка захотела бросить вызов Александре Трусовой и Камиле Валиевой.