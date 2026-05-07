Определилась фигуристка, которая бы хотела соперничать с Трусовой и Валиевой

Бронзовый призер чемпионата России Мария Захарова высказалась о возвращении в профессиональный спорт фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой. Ее слова приводит Sports.

«Я рада их возвращению, хочется с ними посоревноваться. Но не слежу в соцсетях за их прыжками. Видела, как они выходили на прыжковый турнир — и Камила, и Саша. Думаю, что у них все получится. Очень интересно было бы посоперничать», — заявила Захарова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

В январе 2024 года CAS признал фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период. Срок отстранения истек 25 декабря 2025 года.

21 марта 2026 года на Кубке Первого канала она впервые после дисквалификации вышла на лед с короткой программой, предприняв попытку четверного тулупа, но упала и получила 70,00 балла.

Ранее Трусова пыталась исполнить пятерной прыжок.