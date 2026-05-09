В «Спартаке» рассказали, может ли команда побороться за медали РПЛ

Игрок «Спартака» Дмитриев: все в команде хотят, чтобы мы попали в тройку

Футболист московского «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что все в команде хотят попасть в тройку призеров по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Думаю, все в команде хотят, чтобы мы попали в тройку. Все зависит от нас, чтобы мы выиграли и смогли подняться вверх в таблице», — сказал Дмитриев.

За два тура до финиша РПЛ «Спартак» идет на четвертом месте, отставая от «Локомотива» на два очка.

В прошлом туре «Спартак» проиграл на выезде самарским «Крыльям Советов». Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:2.

На 13-й минуте поединка счет ударом с пенальти открыл игрок самарцев Фернандо Костанца. Манфред Угальде в середине второго тайма сравнял счет, но на 78-й минуте Кирилл Печенин вновь вывел «Крылья» вперед.

Ранее в «Спартаке» объяснили поражение от «Крыльев Советов».