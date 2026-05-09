Главный тренер «Реала» отреагировал на драку между своими футболистами

Тренер «Реала» Арбелоа о драке Тчуамени и Вальверде: мы все ошибаемся

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о драке между Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, заявив, что все ошибаются, передает Marca.

«Мы все можем совершать ошибки, и они оба заслуживают того, чтобы мы двигались дальше. Они два чемпиона Европы, и я горжусь ими. Сейчас говорят много лжи. Ложь, что игроки непрофессионалы, и ложь, что они проявляли неуважение ко мне «, — сказал Арбелоа.

Согласно опубликованной информации, свидетели произошедшего описали эпизод как очень серьезный. Драка с самого начала обострилась, потребовав вмешательства нескольких игроков команды. Инцидент привел к тому, что Вальверде отправили в больницу из-за полученных повреждений.

Инцидент был намного хуже, чем тот, который произошел накануне. Тогда те же футболисты после фола в одном из игровых эпизодов начали толкаться. В раздевалке выяснение отношений продолжилось. Однако все обошлось без последний.

Ранее легендарный футболист назвал нормальной драку между игроками «Реала».