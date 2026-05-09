Бывший капитан «Спартака»: на финале Кубка России будет полный стадион

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков выразил надежду на то, что красно-белые одолеют «Краснодар» в финале Кубка России. Об этом Глушаков рассказал в эфире «Матч ТВ»/

«К сожалению, пропущу финал, у меня 23-го будет операция, а 24-го финал. Но, конечно же, хотелось бы, чтобы «Спартак» выиграл Кубок, трофей, порадовал болельщиков. Думаю, будет полный стадион», — сказал Глушаков.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Финальная встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники». Команды определят обладателя трофея 24 мая.

Ранее сообщалось о том, что футболист «Спартака» покинет клуб после сезона.