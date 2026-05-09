Футболист «Спартака» покинет клуб после сезона

Футболист московского «Спартака» Олег Рябчук покинет клуб после текущего сезона. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

28-летний футболист изучает варианты и может продолжить карьеру в Италии или Франции.

В текущем сезоне Рябчук провел 18 матчей, не отметившись голевыми действиями.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

