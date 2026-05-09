Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Дзюба рискует пропустить остаток текущего сезона

Форвард «Акрона» Дзюба рискует пропустить остаток текущего сезона
ФК «Акрон» Тольятти

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рискует пропустить остаток текущего сезона. Об этом «Матч ТВ» рассказал главный тренер команды Заур Тедеев.

«Судя по тому, что происходит с ним в данной ситуации, по той травме, которую он получил, я мало верю в то, что получится сыграть в текущем сезоне. Я просто хотел бы его лишний раз поддержать», — сказал Тедеев.

Дзюба получил травму в матче с «Краснодаром».

Встреча «Акрона» и «Краснодара», которая состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», завершилась с результатом 0:1 в пользу «быков». Единственный гол в этой встрече оформил Кордоба на 72-й минуте, его ассистентом выступил Эдуард Сперцян.

«Краснодар» после этой победы вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 63 очка, что на балл больше, чем у идущего вторым петербургского «Зенита». «Акрон» расположился на 12-й строчке, набрав 27 баллов.

Ранее Дзюба пообещал отдать пас Александру Кержакову в сборной.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!