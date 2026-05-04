«Дело принципа, он ударит»: Дзюба пообещал отдать пас Кержакову в сборной

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в шоу FONTour ответил, отдал бы он пас Александру Кержакову, если бы они вдвоем вышли на вратаря в матче за национальную команду.

«Я ему покачу, это дело принципа. Керж ударил бы. Он ударит, сто процентов. Я отдам. Если он будет в удобной позиции, я ему, конечно, покачу», — заявил Дзюба.

В 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Кержакова на Андрея Аршавина. В ФИФА поступило официальное обращение, по итогам которого гол в организации переписали на Кержакова.

Как указал журналист Иван Карпов, окончательное решение по этому делу должен принять Российский футбольный союз, в который Кержаков уже направил свое обращение. Дело находится на контроле у генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. При этом в РФС сообщили, что раз организатором матча является Немецкий футбольный союз, то решение должен выносить он.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если будет признан гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.

Ранее Дзюбу назвали фейковым героем.