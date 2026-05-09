Российский вратарь «ПСЖ» Сафонов испытывает боль в икроножных мышцах

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов мало тренировался перед ответным матчем Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» из-за того, что испытывает боль в икроножных мышцах, рассказал в своих соцсетях журналист RMC Sport Артур Перрот.

«Необходимо следить за физической формой Матвея Сафонова», — отметил Перрот.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии на 3-й минуте. На 90+4-й минуте Гарри Кейн сравнял счет в матче, его ассистентом выступил Альфонсо Дэвис.

Первый матч, который прошел в Париже, завершился со счетом 5:4 в пользу «ПСЖ». Таким образом, французский клуб по сумме двух матчей вышел в финал Лиги чемпионов. Вторым финалистом Лиги чемпионов стал лондонский «Арсенал».

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с лондонским «Арсеналом». Встреча состоится в Будапеште 30 мая.

Ранее Сафонов обратился к фанатам после выхода в финал ЛЧ.