Роднина:если люди недовольны жизнью в провинции, они могут приехать в Москву

Роднина посоветовала недовольным жизнью в провинции приехать в Москву
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина посоветовала недовольным жизнью в провинции приехать в Москву, передает Sport24.

«Разница между Москвой и регионами была всегда. При царе Горохе она тоже отличалась от остальной страны. Если люди недовольны жизнью в провинции, они могут приехать в столицу и попробовать себя там», — сказала Роднина, отметив, что не все смогут достичь результата в Москве.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

Ранее Роднина не поняла, почему вокруг ее слов про пенсии возник ажиотаж.

 
