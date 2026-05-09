В московском клубе не стали отвечать на вопрос о возможном подписании Дзюбы

В «Родине» не стали отвечать на вопрос о возможном подписании Дзюбы

Спортивный директор московского клуба Алексей Зинин не стал отвечать на вопрос о возможном подписании контракта с форвардом тольяттинского «Акрона» Артемом Дзюбой, передает «Матч ТВ».

«Дзюба и Игорь Акинфеев — два человека, которые многое сделали. Поэтому об этих футболистах надо говорить только с уважением. Но обсуждать трансферы сейчас точно не буду», — сказал Зинин.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

В следующем туре национального первенства тольяттинский клуб 11 мая на домашнем стадионе примет «Ростов», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Ранее Дзюба получил травму в матче с «Краснодаром».