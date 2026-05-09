Месси назвал молодого футболиста, который напоминает ему его самого

Футболист «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что игрок каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль больше всего похож на него. Слова Месси передает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Полло Альвареса.

«Из нового поколения игроков, я думаю, Ламин Ямаль — тот, кто больше всего напоминает мне меня самого, когда я начинал. У меня нет никаких сомнений, для меня Ламин — лучший из этого нового поколения», — сказал Месси.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси обвинили в мошенничестве.

 
