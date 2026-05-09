Сборная Украины вышла в элиту чемпионата мира по хоккею

Сборная Украины по хоккею впервые с 2007 года вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

Украина заняла второе место в группе А первого дивизиона, уступив только команде Казахстана. Третье место заняла сборная Польши, которой не хватило двух очков для выхода в элитный дивизион. Четвертое место заняла сборная Литвы.

В 2027 году чемпионат мира по хоккею пройдет в немецких городах Дюссельдорфе и Мангейме.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее сообщалось о том, что в США рассматривают проведение матчей со сборными России по хоккею и футболу.

 
