В Норвегии прогнозируют снятие санкций с российских лыжников

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт предположил, что восстановление россиян в правах произойдет на предстоящем конгрессе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), передает РИА Новости.

«Санкции против российских лыжников ослабевают, и мой прогноз таков: их восстановят в правах на предстоящем конгрессе FIS, а затем и МОК последует этому примеру», — сказала Сальтведт.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Большунов его получить не смог.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

