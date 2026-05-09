В Норвегии заявили, что Коростелев имеет право отвечать на выпады Большунова

Журналист Сальтведт: Коростелев имеет право отвечать на выпады Большунова
Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт поддержал российского лыжника Савелия Коростелева, которого глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала за то, что он публично ответил на слова Александра Большунова, назвавшего Олимпиаду цирком, передает РИА Новости.

«Коростелеву нет никакой необходимости молчать и слушать этот бред. Это лишь привлекает дополнительное внимание к спорту. Коростелев — лидер группы. Он может вести себя соответственно. А Большунову с поддержкой его подруги Вяльбе предстоит догонять его», — сказал Сальтведт.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков. 5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии.

Ранее Коростелев ответил Вяльбе на совет «притухнуть».

 
