Жена футболиста «Реала» опровергла новость о драке мужа с одноклубником

Жена игрока «Реала» Вальверде Бонино: Федерико не дрался с Тчуамени
Alvaro Barrientos/AP Photo

Мина Бонино, жена полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде, заявила в своих соцсетях, что ее муж не дрался со своим одноклубником Орельеном Тчуамени.

«Феде Вальверде ударился головой, на нем кепка. Там есть порез, который не виден из-за кепки, это не результат удара, потому что драки не было. Все уже об этом сказали. Во что еще вы хотите верить?» — написала Бонино.

7 мая появилась информация о драке Вальверде и Тчуамени. Согласно опубликованной информации, свидетели произошедшего описали эпизод как очень серьезный. Драка с самого начала обострилась, потребовав вмешательства нескольких игроков команды. Инцидент привел к тому, что Вальверде отправили в больницу из-за полученных повреждений.

В раздевалке было организованно экстренное совещание, и ни один игрок не мог покинуть тренир овочную базу. Основной целью команды стало положить конец всем проблемам и попытаться остановить эскалацию напряженности. Происходящее уже вызывает озабоченность в руководящих кругах клуба.

Ранее игроки «Реала» едва не устроили драку на тренировке.

 
