Рудковская рассказала, получится ли у Загитовой тренерская карьера

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявила, что у Алины Загитовой получится тренерская карьера, передает Sport24.

«более чем уверена, что у нее все получится. Алина завоевала все титулы в фигурном катании, была яркой, запоминающейся и компонентной фигуристкой. К тому же, я видела ее шоу и то, как она их организует. У нее в этом плане все четко», — сказала Рудковская.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее стало известно поведение Загитовой в институте.

 
