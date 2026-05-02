Стало известно поведение Загитовой в институте

Заведующий кафедрой «Теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга» Юрий Разинов, который являлся одним из научных руководителей фигуристки Алины Загитовой, заявил, что спортсменка сдает экзамены, как все студенты, передает Sport24.

«Она выполняет задания, приходит на экзамен, сдает на таких же правах, как все студенты. Здесь никаких хитростей нет. У неё был индивидуальный график. Ей можно было сдавать не только в рамках сессии», — сказал Разинов.

Фигуристка завершила обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Это второе высшее образование спортсменки. В 2024 году Загитова окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по специальности «Продюсирование и культурная политика».

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

