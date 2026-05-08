Московский клуб впервые вышел в РПЛ

Московский футбольный клуб «Родина» впервые в истории вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В матче 33-го тура Первой лиги «Родина» обыграла на своем поле «Челябинск». Встреча завершилась со счетом 2:0.

В стыковых матчах за право играть в РПЛ сыграют екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор». Их соперники определятся после последнего тура РПЛ.

«Родина» была основана в 2015 году.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

