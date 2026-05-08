Легенда французского футбола не верит, что Сафонов намеренно выбивал мяч в аут в матче ЛЧ

Футболист Дюгари: не верю, что Сафонов специально выбивал мяч в аут в матче ЛЧ

Чемпион мира в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри не верит, что голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов намеренно выбивал мяч в аут в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», передает RMC Sport.

«Это что, шутка? Ни на секунду в это не верю. Сафонов целился в одну сторону, а потом… Значит, тактика великого Луиса Энрике — выбивать мяч за боковую линию! Отлично, ему нужно заняться регби», — сказал Дюгари.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии на 3-й минуте. На 90+4-й минуте Гарри Кейн сравнял счет в матче, его ассистентом выступил Альфонсо Дэвис.

Первый матч, который прошел в Париже, завершился со счетом 5:4 в пользу «ПСЖ». Таким образом, французский клуб по сумме двух матчей вышел в финал Лиги чемпионов. Вторым финалистом Лиги чемпионов стал лондонский «Арсенал».

